Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Borussia Mönchengladbach ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı 11 Kasım Cuma günü, saat 22.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.