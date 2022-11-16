John Carew 14 ay hapis ve 45 bin Sterlin para cezasına çaptırıldı

John Carew 14 ay hapis ve 45 bin Sterlin para cezasına çaptırıldı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen John Carew vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 14 ay hapis ve 45 bin Sterlin para cezasına çaptırıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2022- 15:07