Erling Haaland'a sıra dışı transfer teklifi! 7. Lig ekibi...

Manchester City'de forma giyen Erling Haaland'a sıra dışı bir transfer teklifi yapıldı. İngiltere 7. Lig'de mücadele eden Ashton United, Norveçli yıldız için resmi teklif yaptıklarını duyurdu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2022- 21:00