2021 yazında eski kulübü Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, Avrupa'yı sarsacak bir röportaja imza attı.

Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'da son günlerin en çok tartışılan ismi konumundaydı.

Tottenham maçında oyuna girmeyi reddeden, hasta olduğu için Lig Kupası'ndaki Aston Villa maçını kaçıran ve son olarak Fulham karşılaşmasında kadroda olmayan Ronaldo, içini Talk TV'den Piers Morgan'a döktü.

Eski takımına geldiğinden beri hocası Erik ten Hag'la sorunlar yaşayan yıldız futbolcu, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İşte Ronaldo'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Beni göndermek istediler mi? Evet, ama sadece hoca değil. İçeriden 2-3 kişi daha beni gitmeye zorladı. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Belki bunu dememeliyim ama artık hiçbir şey umrumda değil. İnsanlar gerçeği duymalı. Evet, kendimi kandırılmış hissettim ve burada bazı kişilerin beni geçen sezon ve bu sezon istemediğini düşünüyorum.

Ona (Erik ten Hag) saygı duymuyorum çünkü o da bana karşı saygı duymuyor. Eğer bana karşı saygı duyulmazsa benim de karşımdakine saygım kalmaz.

Beni (Rooney) neden bu kadar çok sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala en üst seviyede futbol oynarken, sen futbolu bırakıp emekli olduğun için olsa gerek. Bir doğruyu ise dile getirmeyeceğim, o doğru ise ondan daha iyi göründüğüm.

Bence, taraftar her şeydir. Bu röportajı da onlar için veriyorum. Zira düşündüklerimi söylemek için doğru bir zaman. Bana göre, taraftarlar gerçeği bilmeli.

Kulüp için en iyisini istiyorum. Zaten bunun için geldim ama kulüp içerisinde olanlar City, Liverpool hatta Arsenal gibi yüksek seviyeye ulaşmamıza engel oluyor.

Bu büyüklükte bir kulüp bence ağacın en tepesinde olmalı ama ne yazık ki değil. İlerleyiş sıfır. Sir Alex'in gidişinden bu yana kulüpte hiçbir gelişim göremiyorum. Hiçbir şey değişmedi.

Picasso'nun dediği gibi, yeniden inşa etmek için önce tamamen yıkmak gerekir. Eğer benden başlıyorlarsa bu benim için hiç problem değil.