İtalya Serie A'nın 15. haftasında Roma ile Torino kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Roma ile Torino karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Torino'nun golünü 55. dakikada Karol Linetty kaydederken; Roma'nın golü ise 90+4. dakikada Nemanja Matic'ten geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte teknik direktör Jose Mourinho 89. dakikada kırmızı kart görürken, Andre Belotti ise 90+1'de penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Torino 21 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Roma ise 27 puana ulaştı.

Dünya Kupası arası sonrası 4 Ocak 2023'te Roma sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Torino ise yine aynı tarihte Verona'yı konuk edecek.