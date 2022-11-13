Okrun Kökçü Feyenoord - Excelsior maçında tarihe geçti!

Orkun Kökçü, Feyenoord - Excelsior maçında attığı iki golle kulüp tarihine geçti. Feyornord bu maçı 5-1 kazandı. Feyenoord'da ikinci golü frikikten kaydeden Orkun Kökçü, 100. lig karşılaşmasına çıktı. Milli futbolcu, Feyenoord formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu ve tarihe geçti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2022- 21:07