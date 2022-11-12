Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Kim-Min Jae, İtalyan ekibinde de etkili oyununa devam ediyor. İtalyan basını, Gelecek sezondan itibaren 45 milyon Euro karşılığında serbest kalabilecek olan Güney Koreli stopere Premier Lig ekibinin talip olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında göstermiş olduğu performansla dünya devlerinin ilgi odağı olan Kim Min-Jae, aynı performansı sezon başında transfer olduğu Napoli'de de sürdürüyor. Güney Koreli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile olağanüstü bir performans sergilemişti. Yaptığı hamlelerle ve gösterdiği yüksek verimlilikle taraftarın sevgisini kazanmıştı. Kim Min-Jae için yaz transfer sezonunda birçok kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertli kurmaylar, tecrübeli futbolcunun Napoli'ye transferini onaylamıştı. Rekor bir bonservis bedeli ile transfer olan Kim Min-Jae, yeni takımı Napoli'nin savunma hattının vazgeçilmez ismi oldu. Gösterdiği bu performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae'ye dev bir talip çıktı.

TOTTENHAM İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre, gelecek sezondan itibaren 45 milyon Euro'ya serbest kalabilecek olan Min Jae için Tottenham bu parayı gözden çıkardığı öne sürüldü.