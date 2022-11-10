Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Kayserispor sahasında Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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📺 Kayserispor - Sivas Belediyespor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Kayserispor - Sivas Belediyespor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı 10 Kasım Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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