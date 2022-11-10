Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Fatih Karagümrük sahasında Kırşehir FSK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kırşehir FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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📺 Fatih Karagümrük - Kırşehir FSK maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Fatih Karagümrük ile Kırşehir FSKmaçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kırşehir FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - KIRŞEHİR FSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Kırşehir FSK maçı 10 Kasım Perşembe günü saat 19:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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