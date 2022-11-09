İspanya La Liga'nın 14. haftasında Sevilla ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

İspanya La Liga'nın 14. hafta karşılaşmasında Sevilla sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Konuk takım mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Sociedad'a galibiyeti getiren golleri Alexander Sörloth ve Brais Mendez kaydetti. Sevilla'nın tek golü ise Rafa Mir'den geldi.

Endülüs ekibinde ayrıca Ivan Rakitic ve Tanguy Nianzou direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından Sociedad 3 maç sonra kazandı ve 26 puana yükseldi. 5 maçtır galip gelemeyen Sevilla ise 11 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Sevilla deplasmanda Celta Vigo'yla karşılaşacak. Sociedad ise Osasuna'yı ağırlayacak.