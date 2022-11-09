İtalya Serie A'nın 14. haftasında Sassuolo sahasında Roma'yı ağırladı. Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Zeki Çelik'in kozlarını paylaştığı mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A'nın 14. hafta maçında Sassuolo ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Roma'nın golünü Tammy Abraham kaydederken; Sassuolo'nun golü ise Pinamonti'den geldi.

Ev sahibi takım adına forma giyen milli oyuncumuz Kaan Ayhan, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Roma'da kariyerini sürdüren bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik de maça ilk 11'de başlarken 65 dakika süre aldı.

Bu sonucun ardından Sassuolo galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 16 puana yükseldi. 2 maçtır kazanamayan Roma ise 26 puana ulaştı.

Ligin 15. haftasında Sassuolo deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Roma ise Torino'yu ağırlayacak.