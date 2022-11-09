Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Samsunspor sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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📺 Samsunspor - Adanaspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Samsunspor - Adanaspor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Adanaspor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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