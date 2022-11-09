Giresunspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Giresunspor sahasında Ankaraspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Giresunspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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📺 Giresunspor - Ankaraspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Giresunspor - Ankaraspor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Ankaraspor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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