Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Leipzig sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Leipzig ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Freiburg maçı 9 Kasım Çarşamba günü, saat 22.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Kampl; Szoboszlai, Forsberg; Poulsen, Nkunku

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Keitel, Hofler; Sallai, Jeong, Grifo; Gregoritsch