Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Union Berlin sahasında Augsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Union Berlin ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Augsburg maçı 9 Kasım Çarşamba günü, saat 22.30'da beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Grill; Doekhi, Knoche, Leite; Giesselmann, Haraguchi, Khedira, Schafer, Puchacz; Michel, Becker

Augsburg

Gikiewicz; Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai; Jensen, Gruezo, Rexhbecaj, Niederlechner; Berisha, Demirovic