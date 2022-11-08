Osasuna Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Osasuna - Barcelona maçı izle

Osasuna Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Osasuna - Barcelona maçı izle

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Osasuna sahasında lider Barcelona'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip 3 puanla ayrılıp 4 maçlık yenilmezlik serisini korumak isterken, Katalan temsilcisi ise galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürme peşinde... Peki; Osasuna-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2022- 16:00