İspanya La Liga'da heyecan 14. hafta maçlarıyla sürecek. Ligin orta sıralarındaki iki takım Athletic Bilbao ile Real Valladolid kozlarını paylaşacak. Maça dair tüm detaylar haberimizde...
ATHLETIC BILBAO REAL VALLADOLID MAÇI MUHTEMEL 11'LER
A. Bilbao: Simon; De Marcos, Yeray, I. Martinez, Yuri; Sancet, Vencedor; N. Williams, R. Garcia, Berenguer; I. Williams.
R. Valladolid: Masip; Rosa, Fernandez, J. Sanchez, Escudero; I. Sanchez, Mesa, Aguado; Plata, Leon, Plano.
A. BILBAO - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Athletic Bilbao ile Real Valladolid arasında oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.