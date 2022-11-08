Athletic Bilbao Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Athletic Bilbao - Valladolid maçı izle

Athletic Bilbao Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Athletic Bilbao - Valladolid maçı izle

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Athletic Bilbao sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. Ev sahibi ekip 3 puanı kazanıp Avrupa kotalarında yer almak isterken, konuk takım da orta sıralardan yükselme hedefinde... Peki; Athletic Bilbao-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022- 14:30