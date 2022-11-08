Elche Girona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Elche - Girona maçı izle

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Elche sahasında Girona'yı konuk edecek. Son sırada yer alan ve galibiyeti bulunmayan ev sahibi, bu hasretini dindirmek istiyor. Konuk takım ise 3 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Peki; Elche-Girona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2022- 14:30