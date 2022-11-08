İspanya La Liga'da heyecan 14. hafta maçlarıyla sürecek. Ligin son sırasındaki Elche sahasında Girona'yı ağırlayacak. Maça dair tüm detaylar haberimizde...
ELCHE GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Elche: Badia; Lirola, Roco, D Gonzalez, Clerc; Josan, Mascarell, Milla, Guti, Morente; Boye.
Girona: Gazzaniga; Martinez, Bueno, D Lopez, Gutierrez; Villa, Herrera, Romeu, A. Garcia, Valery; Castellanos.
ELCHE - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Elche ile Girona arasında oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.