La Liga'nın 13. haftasında Real Sociedad sahasında Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Sociedad - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Real Sociedad ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Valencia maçı 6 Kasım Pazar günü, saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Rico, Le Normand, Zubeldia, Gorosabel; Zubimendi; Merino, Marin, Mendez; Sorloth, Fernandez

Valencia

Mamardashvili; Gaya, Paulista, Comert, Correia; Almeida, Guillamon, Musah; Lino, Cavani, Kluivert