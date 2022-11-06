La Liga'nın 13. haftasında Atletico Madrid sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Atletico Madrid ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Espanyol maçı 6 Kasım Pazar günü, saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid

Oblak; Reinildo, Gimenez, Savic; Carrasco, Witsel, Kondogbia, De Paul, Correa; Morata, Griezmann

Espanyol

Lecomte; Olivan, Cabrera, Gomez, Gil; Exposito, Souza, Darder; Puado Joselu, Braithwaite