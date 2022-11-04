Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalya'da ayın futbolcusu seçildi!

İtalya Ligi takımlarından Napoli forması giyen Kim Min-Jae, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı bir görüntü çizen Güney Koreli stoper, eylül ayının ardından ekim ayının da en iyi oyuncusu seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 16:22