İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 4-4 sona eren Paris Saint Germain maçında 2 gol attı.
Almanya ile Kenan Yıldız savaşı! Genç Türk yıldız için harekete geçtiler
İtalya Serie A devi Juventus'un U19 takımında forma giyen Kenan Yıldız, Avrupa'da adından oldukça fazla söz ettirmeye başladı. Türkiye U17 ve U21 takımlarında da top koşturan oyuncu için Almanya harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Bu sezon Juventus'ta 15 maçta 9 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.