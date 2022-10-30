Barcelona'da Messi ile uyumu ile dikkat çeken ve kariyerine Japonya'da devam eden Iniesta'tan Messi itirafı geldi. Iniesta, Arjantinli yıldızın Barcelona döneceğini açıkladı.

Iniesta, Messi'nin Barcelona'ya dönebileceğini iddia etti ve Katar'da Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanması için ona destek verdi.

İspanyol yıldız, Arjantinli süperstar için övgü dolu sözler kullanırken onun sahada yaptıklarını, başka hiç kimsenin yapamadığının altını çizdi.

NE SÖYLEDİLER: TYC Sports'a konuşan Iniesta, eski takım arkadaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:



Geçmişin Messi'si ve şimdikinin Messi'si hepsinden farklı. O bir numara. Yaptığı tek şey büyümek ve kendini geliştirmek.

Takım arkadaşlarını daha iyi hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Messi'li bir takımın zaferler ve unvanlar elde etmek için çok önemli bir noktası var, onun yaptıklarını yapanı görmedim.

Barça'ya geri dönmek asla kolay değil, ama Messi Barcelona'ya geri dönecek. Bu çok büyük bir olasılık.

Ve bu nedenle İspanyol efsane şunları ekledi: "Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan harika bir takımları var ve süreç olarak harika bir noktadalar.

Messi'nin oynadığı bir takım, tabii ki Dünya Kupası'nın favorilerin birisi.

Diğer favori takımlar Brezilya, İspanya ve Fransa. Leo; Dünya Kupası'nı kazanırsa, eski takım arkadaşı olarak çok mutlu olurum.