Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 14. haftada Hull City sahasında Middlesbrough'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Championship'te 19. hafta maçında Hull City ile Middlesbrough kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Middlesbrough maçı 1 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

HUDDERSFIELD - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hull City

Baxter; Christie, Figueiredo, Jones, Greaves; Seri, Woods, Docherty, Pelkas, Slater; Longman

Middlesbrough

Steffen; Smith, Fry, Lenihan, Giles; Jones, Howson, Crooks, McGree; Akpom, Muniz