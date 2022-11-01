Hulusi Kentmen kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? Hulusi Kentmen oynadığı filmler ve bilinmeyenleri...

Yeşilçam'ın en sevilen karakterlerinden Hulusi Kentmen, Google'ın Doodle yapmasıyla yeniden araştırılmaya başlandı. Pos bıyıkları ve sıcak gülüşüyle kalpleri ısıtan tonton dede ünlü oyuncu hakkında arama motorlarında Hulusi Kentmen kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Hulusi Kentmen oynadığı filmler ve bilinmeyenleri...

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Hulusi Kentmen, 1 Kasım 2022'de Google'ın Doodle yüzü olmasının ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın tonton dedesi olarak tanınan ve büyük küçük herkesin yüreğine dokunan ünlü oyuncu hakkında araştırılan Hulusi Kentmen kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik.

HULUSİ KENTMEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

20 Ocak 1912'de Tırnovo, Bulgaristan'da doğan ve 20 Aralık 1993'te, 81 yaşındayken İstanbul'da hayata vedan eden Hulusi Kentmen, İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulunun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi.

Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.

İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı köyünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti. Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı.

HULUSİ KENTMEN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.