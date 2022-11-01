Terübeli golcü Burak Yılmaz, Fransa Ligi takımlarından Lille'den ayrıldıktan sonra Fortuna Sittard ile anlaşma sağlamıştı.
Hollanda'da Burak Yılmaz krizi! Çatlak sesler yükseldi
Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor. 37 yaşında olmasına rağmen üst seviye bir ligde forma giyen tecrübeli forvet, Hollanda'da eleştiri konusu oldu. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri
Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, eski günlerini mumla aratıyor.
Hollanda'da son 7 karşılaşmasında da skora etki edemeyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, eleştiri oklarının hedefi oldu.