Hollanda'da Burak Yılmaz krizi! Çatlak sesler yükseldi

Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor. 37 yaşında olmasına rağmen üst seviye bir ligde forma giyen tecrübeli forvet, Hollanda'da eleştiri konusu oldu. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 12:10