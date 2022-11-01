Gerard Pique'ye kötü haber! 250 mezar...
Barcelona'da futbolculuk kariyerini sürdüren Gerard Pique'ye kötü haber. İspanyol futbolcunun satın aldığı otelin bahçesinde 250 adet mezarlık bulundu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 01.11.2022- 18:29 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022- 18:32
Marca'nın haberine göre; yıldız oyuncunun 2015'te Malaga'daki Costa del Sol bölgesinde aldığı otelin altında 250 mezar bulundu. İspanya milli takımı oyuncusu, bu yatırımı için 20 milyon Dolar harcamıştı.
Alanda çalışan arkeolog Alberto Cumpian açıklamasında; "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmamıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir." dedi.
Yapılacak bilimsel çalışmaların ardından mezarların hangi yüzyıldan kaldığı tespit edilecek.