Monza - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Monza ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Monza ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Bologna maçı 31 Ekim Pazartesi günü saat 22.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

MONZA - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza

Di Gregorio; Antov, Carboni, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Augusto; Pessina, Caprari; Mota

Bologna

Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic