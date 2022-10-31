Hellas Verona - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Hellas Verona ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Hellas Verona ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Roma maçı 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona

Montipo; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi; Henry, Piccoli

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Camara, Spinazzola; Zaniolo, Abraham