La Liga'nın 12. haftasında Union Berlin sahasında Borussia Mönchengladbach'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Union Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Union Berlin - Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, EUnion Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı 30 Ekim Pazar günü, saat 17:30'da Tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Schafer, Khedira, Haberer, Ryerson; Becker, Siebatcheu

Borussia Mönchengladbach

Sippel; Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini; Weigl, Kramer; Ngoumou, Stindl, Plea; Thuram