La Liga'nın 12. haftasında Schalke sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Schalke - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Schalke ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke - Freiburg maçı 30 Ekim Pazar günü, saat 19:30'da Tivibu SPOR 3'te canlı yayınlanacak.

SCHALKE - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Schwolow; Brunner, Yoshida, Matriciani; Aydin, Kral, Krauss, Ouwejan; Drexler, Terrode, Bulter

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Kyereh, Grifo; Gregoritsch