La Liga'nın 12. haftasında Köln sahasında Hoffenheim'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Köln ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Hoffenheim maçı 30 Ekim Pazar günü, saat 21:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

KOLN - HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Köln

Schwabe; Schmitz, Soldo, Hubers, Hector; Skhiri, Martel; Dietz, Duda, Kainz; Tigges

Hoffenheim

Baumann; Kabak, Vogt, Nsoki; Skov, Promel, Geiger, Angelino; Baumgartner, Rutter, Kramaric