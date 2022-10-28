Alex de Souza Sao Paulo U20'deki görevinden ayrıldı!

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Sao Paulo U20 Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrıldı. Konuyla ilgili konuşan Alex, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için ve bu süre içerisinde beni Sao Paulolu yaptıkları için gerçekten şükran doluyum. Sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 23:55