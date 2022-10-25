Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag'la sorun yaşayan ve kadro dışı bırakılan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, 37 yaşındaki oyuncu için İtalya'dan Napoli'nin devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Manchester United'ın Tottenham'la oynadığı dev müsabakada Erik ten Hag'a sinirlenerek maç bitmeden soyunma odasına giden Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar tarafından kadro dışı bırakıldı. Çalışmalarına bireysel olarak tesislerde devam eden Portekizli futbolcuyla ilgili gündemi sallayacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. The Sun'da yer alan haberde; Cristiano Ronaldo'nun devre arasında Avrupa'nın dev kulübüne imza atabileceği kaydedildi. Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan bu iddia gündemi salladı.

Avrupa futbolunun dev kulüplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi sezon başında başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanamayan Kırmızı Şeytanlar'da Portekizli futbolcunun takım arayışları karşılık bulmadı. Devler Ligi'nde mücadele eden kulüpler Portekizli futbolcunun maliyeti sebebiyle transferi gerçekleştiremedi. Cristiano Ronaldo'nun önerildiği Chelsea gibi dev kulüpler bu transfere olumlu yaklaşmadı.

TEN HAG KULÜBEYE HAPSETTİ

37 yaşındaki yıldız futbolcu, Premier Lig'de sezona istediği gibi bir başlangıç gerçekleştiremedi. Erik ten Hag dünyaca ünlü oyuncuyu üst üste 4 maçta yedek kulübesinde bekletti ve Crystal Palace ile Leeds United müsabakalarında kadroya almadı. Portekizli futbolcu, Manchester City deplasmanında kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

TOTTENHAM MAÇI SONUNU GETİRDİ

Cristiano Ronaldo son olarak Tottenham maçında 40'ıncı dakikada ısınmaya gönderildi. Manchester United'ın 2-0'lık üstünlüğünün bulunduğu maçta dakikalar 90'ı gösterdiğinde oyuna girmeyeceğini hisseden Portekizli, Erik ten Hag'a tepki gösterdi. Cristiano Ronaldo maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına yöneldi. Cristiano Ronaldo'nun ayrılması sonrası Manchester United'da kriz başladı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Manchester United'ın Chelsea ile oynadığı dev maça 2 gün kala Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakıldı. Portekizli futbolcu bu gelişmenin ardından takımdan ayrı bir şekilde bireysel çalışmalara başladı. 37 yaşındaki oyuncu Chelsea maçı kadrosunda olmamasına rağmen takım arkadaşlarını destekleyen bir paylaşıma imza attı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in kadro dışı kararı sonrası Portekizli yıldıza kulüp aradığı iddia edildi. 37 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Manchester United'la bitecek olan sözleşmesini daha erken feshedebileceği kaydedildi. Portekizli yıldızla ilgili MLS iddiaları ortaya atılmasına rağmen Ada basınından gündemi sallayacak bir haber geldi.

NAPOLI İSTİYOR

Milliyet'in The Sun'dan derlediği habere göre; Cristiano Ronaldo'nun devre arasında Napoli'ye transfer olabileceği kaydedildi. Portekizli futbolcuyu sezon başında kadrosuna katmak isteyen Serie A devinin bu kez daha istekli olduğu belirtildi. Cristiano Ronaldo'nun Napoli'nin Serie A'da zirvedeki yerini korumasına ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflediği konuma ulaşmasında önemli bir rol üstlenebileceği aktarıldı.

BRUNO FERNANDES: BUNU ASLA KONUŞMUYORUZ

Cristiano Ronaldo'nun vatandaşı Bruno Fernandes, Chelsea müsabakası sonrası BT Sport'a konuştu. 37 yaşındaki yıldızın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili gelen soruya cevap veren Bruno Fernandes, "Konuşmak istemiyorum. Bunu asla konuşmuyoruz, onu içimizde saklıyoruz. Bunu içeride halletmemiz gerekiyor ve kimsenin ne istediğimizi veya ne düşündüğümüzü bilmesi gerekmiyor. Cristiano da dahil herkes için en önemli şey, takımın kazanması. Bunun dışındaki şeyler önemli değil" açıklamasını yaptı.