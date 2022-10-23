Hertha Berlin 2-1 Schalke 04 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Bundesliga'nın 11. haftasında Hertha Berlin ile Schalke 04 kozlarını paylaştı. Berlin Olympiastadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Hertha Berlin 2-1'lik skorla kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 23.10.2022- 20:55
Hertha Berlin'i öne geçiren golü 49. dakikada Lucas Tousart kaydetti. Schalke adına beraberlik golünü 85. dakikada Florent Mollet kaydetti. Son sözü 88. dakikada Wilfried Kanga söyledi ve Hertha kazandı.
5 maçlık galibiyet hasretini dindiren Hertha Berlin, 11 puana yükseldi. Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Schalke ise 6 puanda kaldı.
Hertha Berlin, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. Schalke ise sahasında Freiburg'u ağırlayacak.