Inter'in sahibi Steven Zhang, kulübü satmak için görüşmelerini sürdürüyor. Inter'in sahibi Suning'in Çin'de yaşadığı ekonomik sorunların kulübü de etkilediği ifade edildi. 2016 yılında kulübün çoğunluk hissesini satın alan Suning Group, o dönemde anlaşmayı 270 milyon dolara tamamlamıştı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Inter'de kulübün başkanı Steven Zhang, takımı satmak için görüşmelere başladı.



Financial Times'ta yer alan haberde, Chelsea'nin satışında da yetkili olan ABD merkezli banka Raine Group'la birlikte Goldman Sachs'ın da satış süreci için çalıştığı belirtildi.

Haberde, Inter'in sahibi Suning'in Çin'de yaşadığı ekonomik sorunların kulübü de etkilediği ifade edildi. 2016 yılında kulübün çoğunluk hissesini satın alan Suning Group, o dönemde anlaşmayı 270 milyon dolara tamamlamıştı.

Inter, geçtiğimiz aylarda UEFA'dan Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği için para cezası almıştı.

Zarar açıklandı

Inter'den 2021/22 sezonu için açıklanan mali raporda kulübün gelirlerinde artış olmasına rağmen 140 milyon zarar ettiği belirtildi. Steven Zhang'ın satış süreci için bankalarla görüştüğü ve 1.2 milyar dolarlık bir teklifi kabul edebileceği aktarıldı.

Kulübün CEO'su Giuseppe Marotta ise konuya ilişkin Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeler beni aşıyor." ifadelerini kullandı.