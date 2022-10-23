Angers 1-2 Rennes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'de temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Rennes deplasmanda Angers'i 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini Amine Gouiri ve Lovro Majer kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2022- 16:21
Rennes, 43. dakikada Amine Gouiri ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Angers, 53. dakikada Salama'nın attığı golle skora denge getirdi. Rennes'te 90. dakikada Lovro Majer sahneye çıktı ve penaltıdan attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Rennes, ligde arka arkaya 4. galibiyetini elde etti ve 24 puana yükseldi. Bruno Genesio'nun öğrencileri ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Angers 8 puanda kaldı.
Rennes, UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Ekim'de Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak ve ardından ligde sahasında Montpellier'i ağırlayacak. Angers, gelecek hafta Monaco deplasmanına gidecek.