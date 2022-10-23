Angers 1-2 Rennes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'de temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Rennes deplasmanda Angers'i 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini Amine Gouiri ve Lovro Majer kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2022- 16:21