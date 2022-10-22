İngiltere Premier Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Nottingham'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest 9 maç aradan sonra 3 puana uzandı ve 9 puana yükseldi. Liverpool ise 2 maç sonra yenildi ve 16 puanda kaldı.

Ligin 13. haftasında Liverpool sahasında Leeds United'ı ağırlayacak. Nottingham Forest ise deplasmanda Arsenal'le karşılaşacak.