Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, bu sene oynanacak Dünya Kupası için geçtiğimiz günlerde flaş bir karar almıştı. Yaptığı açıklamalar dünya futbolunda gündem olmuştu. Arjantinli futbolcu söylediği sözlerine açıklık getirdi.



Dünya Yıldızı Lionel Messi, uzun yıllar Barcelona forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon Katalan ekibinden ayrılma kararı almıştı. Arjantinli futbolcu bu karar sonrası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Mavi-beyazlı forma ile birçok başarılara imza atan Messi, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlere Fransa'da ayın futbolcusu seçilen yıldız futbolcu, bu sene oynanacak Dünya Kupası için flaş açıklamalar yapmıştı. Söylediği sözler sonrası gündemden düşmeyen Messi, bu olaylar hakkında açıklama yaptı.



SEZONA HIZLI BAŞLADI

Paris Saint-Germain'de bu sezona hızlı başlayan Lionel Messi gösterdiği performans ile taraftarın ve dünyanın ilgi odağı oldu. Bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 8 kez rakip kaleyi sarsmayı başardı. Öte yandan takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi.



BARCELONA'YA GERİ DÖNECEK İDDİALARI

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Xavi, Messi'nin PSG'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından geri döneceğine yönelik iddialara şu sözlerle yanıt verdi: "Şu anda bunu konuşmanın sırası değil. Ona olan sevgimi biliyorsunuz. O yakın bir arkadaşım ve ona her zaman en iyisini dileyeceğim. Barcelona onun evi ama biz de geleceği hakkında konuşarak ona iyilik yapmıyoruz. Paris'te iyi vakit geçirmesi için onu rahat bırakalım ve onun için en iyisini dileyelim."



MESS'INİN DÜNYA KUPASI KARARI

TN Deportivo'ya konuşan Arjantinli yıldız milli takım kariyeriyle ilgili kesin kararını açıkladı. 2022 Katar Dünya Kupası için Messi, "Dünya Kupası için günleri sayıyorum. Katar'daki Dünya Kupası, oynadığım kesinlikle son Dünya Kupası olacak. Ben çok mutlu biriyim. Şükürler olsun ki çocukluğumdan beri hayal ettiğim şeyleri gerçekleştirebilecek kadar şanslıydım. Şu ana kadar başardıklarımı, elde ettiklerimi düşünmüyorum. Her zaman sırada ne geleceğini düşünüyorum. Arjantin kendi içinde tarihi sebebiyle her zaman bir favori ama bence değiliz. Bizim üzerimizde takımlar var. Herkes gibi normal bir insanım. Babamın ve annemin bana aşıladığı değerlerle büyüdüm. Az ama gerçek arkadaşlarım var. Her zaman aileme çok sadıktım. Onlarla olmaktan mutluyum. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Messi olmak sizden bazı şeyleri alıyor. Birçok şeyden kendimizi geri tutuyoruz. Ailenle yalnız kalmak, fark edilmemek güzel olurdu" dedi.



MESSI, SÖYLEDİĞİ SÖZLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Şampiyon olarak görüldüğünü söyleyen Messi, "Arjantin'de benimle birlikte büyüyen ve beni şampiyon gören bir nesil var. Dünya Kupası'nda bana sonuna kadar destek olacaklarını hissediyorum." dedi.

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz haftalarda yaptığı, "Benim için son Dünya Kupası" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Şu anda kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Geçen yıl PSG'ye geldiğimden daha iyi. Benim için son Dünya Kupası açıklamasını yaş sorunu nedeniyle yaptım. Milli Takım'da devam edip etmeyeceğimi, Dünya Kupası bittikten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.