Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında heyecan devam ederken Freiburg sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Freiburg ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Werder Bremen maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da Tivibu Spor 5'te canlı yayınlanacak.