Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında heyecan devam ederken Hoffenheim sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Hoffenheim ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEİM - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Bayern Münih maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.