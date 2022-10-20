TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.



İŞTE BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİ!

Göreve geldiğimiz ilk günden beri Türk futbolunun öncelikli meselelerine tüm paydaşlarımızla ortak istişarelerle çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada gündemi meşgul eden konu hakem performanslarıdır. Bizler futbolun güzelliklerini, insanları bir araya getiren heyecanını, aile ve çocukların eğlencisi olan, hakem hataları değil maç performansıyla konuşulan bir oyunu gündeme getirmek istiyoruz.



Gelişen ve büyüyen bir futbol ekonomisi önemli. Bu sayede kulüplerimize fayda sağlayabiliriz. Aynı zamanda yayın ihalesinde tutarı ikiye katlayabiliriz. Futbolumuzu başka pazarlara da ihraç edebiliriz. Büyük bir çoğunluk tarafından bilinmeyen, yanlış bilinen VAR protokolünü hatırlatmak için buradayız. Çok önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren VAR merkezimiz maç oynanmadığı günlerde, önceden randevu alınarak, basın mensupları, kulüp başkanları ve teknik adamlar tarafından ziyaret edilebilecek. İlk olarak Salı günü Süper Lig, 1. Lig kulüp başkanları, teknik adamlar ve kaptanlarla başlıyoruz.



VAR sistemi sadece puan kaybına uğrayan takımlarımız tarafından bolca eleştirilse de minimum müdahale, maksimum fayda modeliyle çalışmaktadır. Müdahale ettiği pozisyonlarda kesinlik aranıyor. Aksi takdirde protokole göre müdahale hakkı yok. VAR teknolojisi hayatımıza girdiği günden itibaren bariz hataların önlenmesi için büyük fayda getirdi. Ülkemizde futbol VAR ile daha şeffaf bir hale geldik. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de gelişmeye muhtaç alanlar var.



2022-23 itibarıyla dünyada VAR'ın en iyi uygulandığı ülkelerden biriyiz. Sistemi iyileştirme konusunda büyük bir iyi niyetle çalışıyoruz. Farklı ülkelerin yapılarını inceliyoruz. VAR hakemlerimizin eğitimlerine de büyük önem veriyoruz. VAR'ı en iyi uygulayan, örnek ülke olma hedefimiz var. Merkezimizi geliştiriyoruz, teknolojik açıdan yenileniyoruz. Tüm paydaşlarımızdan destek olmaları çağrısını yapmak istiyorum.



Her puan kaybı sonrası eksik bilgilerle ve hayali çizgiler üzerine VAR sistemini ve hakemleri hedef almak yerine, sistemin nerede devreye girdiğini, girmediğini, ofsayt çizgisinin nasıl çizildiğini, seçim kriterlerini, kesinlik zaruretini kamuoyuna anlatmak, sonra da koruyup bu sisteme destek sağlamalarını bekliyoruz.



Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz. Tüm futbol paydaşlarını maddi manevi zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Futbol ailesinin bütün paydaşlarını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Kulüplerimiz saha içi performanslarını, basın mensupları futbolun güzel yönlerini öne çıkarmalı. VAR'ı çocukların dahi anlayabileceği bir hale getirmek için çizgi film hazırladık. Katılımınız için teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.