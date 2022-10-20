Manchester United'ın Tottenham ile yaptığı maçta oyuna girmeyi reddetiği öne sürülen ve son düdükten önce direkt olarak soyunma odasının yolunu tutan Ronaldo için resmi açıklama geldi. Kırmızı Şeytanlar, Portekizli yıldızın Chelsea maçı kadrosunda olmayacağını duyurdu.

Manchester United'da bu sezon soru işaretleriyle dolu bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo için kazan kaynıyor...



İngiliz medyasından Daily Mail'de yer alan haberde, Portekizli yıldızın, Manchester United'ın, çarşamba günü Tottenham ile oynadığı maçta oyuna girmeyi reddettiği belirtildi. Maç bitmeden soyunma odasının yolunu tutan Ronaldo'nun ayrıca, son düdükten önce Old Traffford'dan da ayrıldığı kaydedildi. Manchester United, Tottenham mücadelesinden Fred ve Bruno Fernandes'in attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı.

MANCHESTER UNITED'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kırmızı Şeytanlar'dan Cristiano Ronaldo hakkında yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK!

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Chelsea maçının kadrosunda yer almayan Ronaldo, bu süreçte takımla beraber antrenmanlarda yer almayacak. Yıldız oyuncunun bireysel olarak çalışacağı belirtildi.