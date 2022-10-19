Messi favorisini açıkladı! "Dünya Kupası'nda..."

Kariyerine Paris Saint Germain'de devam eden Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki favori takımlarını açıkladı. Mesii, "Her zaman aynı takımlardan bahsediyoruz ama mutlaka seçmem gerekirse, Brezilya ve Fransa takımları, Dünya Kupası'nı kazanmak için adaylarım" ifadesini kullandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2022- 16:46