John Carew kabul etti! Vergi kaçırma suçu...

Bir dönem Beşiktaş forması giyen John Carew için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Norveçli futbolcu 2014-17 yılları arasında ağır derecede ihmalkarlık olduğunu vergi kaçakçılığından suçlu olduğunu kabul etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2022- 12:10