Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Beşiktaş'ın rakibi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi ile devam edecek. Futbolseverler kura çekimi ile ilgili detayları merak ediyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2022- 16:38