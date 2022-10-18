Atletico Madrid 1-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU-ÖZET) Falcao eski takımına gol attı!
İspanya La Liga'da 10. hafta maçında Atletico Madrid, Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadele Morata ve Falcao'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 19.10.2022- 00:13 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022- 00:13
Atletico Madrid, Alvaro Morata'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma uzun süre 1-0'lık skorla devam ederken, Vallecano'da Radamel Falcao, 90+2. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve mücadele 1-1 bitti.
Alınan bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 20, Rayo Vallecano ise 12 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Real Betis deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Cadiz'i ağırlayacak.