Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Aston Villa sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2022- 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022- 12:40