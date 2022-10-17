Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, oynanacak 3. tur maçlarıyla devam edecek. 3 gün içinde A Spor ekranlarından 13 maç canlı olarak yayınlanacakken, tüm mücadeleleri yönetecek hakemler de açıklandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 16:17