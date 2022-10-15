Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Atalanta sahasında Sassuolo'yu konuk edecek. Atalanta - Sassuolo maçıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 09:45